УЄФА роз'яснив, як країни можуть подавати заявку на Євро-2020

Виконавський комітет УЄФА затвердив правила подачі заявок на проведення матчів фінальної стадії Євро-2020, які пройдуть у 13 містах по всій Європі.

Як повідомляє офіційний сайт організації, матчі фінальної стадії Євро-2020 будуть розбиті на 13 пакетів. До 12 з них увійдуть по три матчі групової стадії і одному матчу плей-оф (1/8 фіналу або 1/4 фіналу), а 13-й складатиметься з обох півфіналів і фіналу. Всі матчі в межах однієї країни проходитимуть на одному стадіоні, зокрема обидва півфінали і фінал.

Кожна асоціація може подати дві заявки: одну - на стандартні пакети і одну - на півфінали/фінал. У цих заявках може бути вказані або одне і те саме місто, або два різних. До заявки також можна включати проекти стадіонів, але їх будівництво повинне бути завершене до 2016 року. У разі невиконання термінів УєФА може переглянути своє рішення щодо таких заявок.

Як повідомляв УНІАН, президент Федерації футболу України Анатолій Коньков неодноразово говорив про те, що Україна претендуватиме на проведення матчів Євро-2020.