Супернику Кличка за допінг, крім дискваліфікації, виписали ще й штраф

Німецька федерація професійного боксу (BDB) підтвердила, що польський боксер-важковаговик Маріуш Вах вживав заборонену речовину – стероїдний препарат «станозолол» - перед боєм з українським суперваговиком Володимиром Кличком у листопаді минулого року.

Про це повідомляє польське агентство РАР, відзначаючи, що М.Вах, якого BDB раніше, дискваліфікувала до 11 липня 2013 року, також заплатить штраф у розмірі 10 тис. євро.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада 2012 року у Гамбурзі Володимир Кличко здобув перемогу у бою з М.Вахом, котрому, однак, вдалося вистояти на рингу усі 12 раундів.

Судді віддали перемогу В.Кличку одноголосно за очками.

Німецьке видання Bild 3 грудня повідомило, що проведена після матчу В.Ваха з В.Кличком експертиза засвідчила наявність у польського боксера слідів заборонених речовин.

Польські ЗМІ писали, якщо буде доведено факт споживання М.Вахом допінгу, то польський боксер буде виключений зі світових рейтингів, дискваліфікований на деяких час та може навіть втратити близько 600 тисяч євро гонорару, отриманого за бій з В.Кличко.

Після цих публікацій М.Вах спростовував, що вживав заборонені речовини, але пізніше зізнався у вживанні допінгу перед боєм з В.Кличком.

"Допінг вводився у мій організм довгий час. Велика підозра падає на тренерів. Я планую провести власне розслідування, але виносити його результати на публіку не хочу. Крім двох основних тренерів, мені допомагала у підготовці велика кількість фахівців. Чим саме вони займалися, я навіть точно не знаю", - казав М.Вах в інтерв'ю "Краківській газеті".