Розпочався матч між Україною і Іспанією

На Центральному стадіоні в Лейпцигу розпочався матч між національними збірними України та Іспанії в рамках Чемпіонату світу-2006, що проходить в Німеччині.

Наставники збірних України та Іспанії виставили на матч наступних гравців.

Іспанія: Ікер КАСІЛЬЯС, Маурісіо ПЕРНІЯ, Карліс ПУЙОЛЬ, Пабло ІБАНЬЄС, Серхіо РАМОС, Маркуш СЕННА, Хаві АЛОНСО, Хаві МОРЕННЕ, Давид ВІЛЬЯ, Фернандо ТОРРЕС, Луїс ГАРСІЯ.

Україна: Олександр ШОВКОВСЬКИЙ Андрій НЕСМАЧНИЙ, Владислав ВАЩУК, Андрій РУСОЛ, Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ Анатолій ТИМОЩУК, Андрій ГУСІН, Руслан РОТАНЬ, Олег ГУСЄВ, Андрій ВОРОНІН, Андрій ШЕВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Національна збірна України з футболу вперше вийшла у фінал чемпіонату світу. Україна входить до групи H. Суперниками збірної України по групі є Іспанія, Саудівська Аравія і Туніс.