«Арсенал» і «Таврія» зіграють у Сімферополі

Як повідомили УНІАН у ФК «Арсенал», матч було вирішено перенести у зв`язку з несприятливими погодними умовами в столиці України.

Час початку матчу залишився незмінним – 17.30. Транслює зустріч телеканал «2+2».

Футбольний клуб «Арсенал» приносить вибачення уболівальникам «червоно-синіх» і запрошує всіх підтримати «канонірів» на стадіоні вже на наступній домашній грі – 14 квітня в матчі 24-го туру Чемпіонату України з футболу, коли на полі зустрінуться київський «Арсенал» і донецький «Металург».

Наразі це перше перенесення гри у зв`язку з циклоном, що обрушився на Україну.

Інший представник столиці в елітному футбольному дивізіоні – «Динамо» - матч найближчого туру проведе в Одесі проти місцевого «Чорноморця».