Тенісист Стаховський вийшов у другий раунд турніру в Гваделупі

Як передає офіційний сайт змагань, матч було розтягнено на два дні через дощ. У перший день гра перервалася при рахунку 4:3 на користь українця. Проте погодні умови не стали перешкодою для другого за рейтингом тенісиста України. Посіяний у Гваделупі організаторами змагань під п'ятим номером С.Стаховський переконливо обіграв менш титулованого суперника, який до того ж стоїть значно нижче в рейтингу, – 6:4, 6:4.

У наступному колі суперником українця стане Флоран Серра з Франції.

Нагадаємо, що раніше в друге коло турніру в Гваделупі вийшов Денис Молчанов, який обіграв американця Олексія Кузнєцова, – 6:3, 6:3. Д.Молчанов у другому раунді протистоятиме першому сіяному Бенуа Парі з Франції.