Україна : Іспанія - версія букмекерів

Ставки на перемогу України в групі приймаються з розрахунку 3,1:1

Букмекери розцінюють шанси збірної України, як вельми і вельми високі. Зокрема, коефіцієнт на вихід з групи становить 1,35, тоді як на Туніс - 2,9.

Виразним аутсайдером групи "Н" є, і це ні для кого не дивина, Саудівська Аравія - 7,5, а незаперечним фаворитом - Іспанія - 1,07.

Ставки на перемогу України в групі приймаються з розрахунку 3,1:1, а на друге місце - 2,2:1, на третє - 4,2 і на четверте - 9,5:1.

Цікаво, що букмекери вважають: якщо Україна займає в групі перше місце, то це фактично означатиме для неї і вихід в чвертьфінал - 3,2:1. Але до цього ще треба дожити, а поки звернімося безпосередньо до самого матчу.

Букмекери практично не сумніваються в тому, що Іспанія не програє (коефіцієнт - 1,15), але водночас, увага, вірогідність непрограшу України, на їхню думку, практично рівна поразці (відповідно 1,9:1 і 1,8:1).

Перемога команди Блохина оцінюється в коефіцієнт 4,8 (при ставці 100 грн виграш становитиме 480 грн.), а перемога з різницею рівно в один м`яч - 6:1.

Найбільш вірогідним рахунком букмекери вважаю 1:0 на користь Іспанії і нічию з рахунком 1:1 (6:1), потім йде 2:0 (7:1), четверте місце ділять 2:1 на користь Іспанії і нульова нічия (7,5:1).

Приблизно такі ж розклади і в матчі Туніс - Саудівська Аравія. Перемога африканців - 1,8, нічия - 3,25, перемога саудівців - 4,5:1, їхній непрограш - 2:1.

Кореспондент