У Києві вперше відбудеться матч з прогресивних шахів

Як повідомляє Урядовий портал, шаховий матч проходитиме під егідою Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).

Під час матчу буде зіграна одна партія, на яку кожній шахістці дається 30 хвилин + 5 секунд за кожний хід. Орієнтована тривалість матчу – 1 година.

Захід проводиться з метою розвитку шахового спорту, популяризації здорового способу життя серед дітей та молоді в Україні, надання всебічної підтримки талановитим юним шахістам та сприяння розвитку талановитих дітей.

Крім того, матч має на меті продемонструвати юним шахістам переваги, які вони можуть отримати від гарного навчання та використання новітніх комп'ютерних технологій.