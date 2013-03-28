Вісьмох хокеїстів «Донбасу» викликали до збірної

Як повідомили УНІАН у ХК «Донбас», для участі в навчально-тренувальних зборах, які почнуться 31 березня, запрошені Євген Напненко, Володимир Алексюк, Віталій Люткевич, Максим Квітченко, Сергій Варламов, Роман Благой, Дмитро Німенко і Олександр Матерухін.

Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в групі "В" Першого дивізіону пройде з 14 до 20 квітня в Донецьку.