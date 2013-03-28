Вісьмох хокеїстів «Донбасу» викликали до збірної
03:07, 28 березня 2013Спорт
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Хокейному клубу «Донбас» надійшов лист від Федерації хокею України, в якому повідомляється, що вісім гравців першої та другої команд донецького клубу викликані до національної збірної для підготовки до Чемпіонату світу.
Вісьмох хокеїстів «Донбасу» викликали до збірної України
Як повідомили УНІАН у ХК «Донбас», для участі в навчально-тренувальних зборах, які почнуться 31 березня, запрошені Євген Напненко, Володимир Алексюк, Віталій Люткевич, Максим Квітченко, Сергій Варламов, Роман Благой, Дмитро Німенко і Олександр Матерухін.
Як повідомляв УНІАН, Чемпіонат світу в групі "В" Першого дивізіону пройде з 14 до 20 квітня в Донецьку.
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