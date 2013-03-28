У Польщі не почули про зимову Олімпіаду в Україні

Як повідомляє польське інформаційне агентство РАР, про це він сказав у словацькому місті Попрад, де бере участь у міжурядових польсько-словацьких консультаціях.

"Ми маємо насправді реальний шанс. Ця спроба також завдяки тому, що ми є разом, є реальною. Це не лише мрія, а конкретний план", - сказав Д.Туск.

Він висловив упевненість, що Польща і Словаччина у випадку виграшу конкурсу на організацію Олімпіади отримають вигоду так само, як інші, попередні організатори.

Міністр спорту Польщі Йоанна Муха, слова якої наводить сайт міністерства, зазначила, що проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року підтвердило, що такий захід є економічно вигідним для країни. "Я впевнена, що наша спільна кандидатура має великий шанс, аби отримати підтримку Міжнародного олімпійського комітету", - сказала міністр.

Прес-секретар Міністерства спорту Польщі Катажина Коханяк повідомила УНІАН, що українська сторона офіційно не зверталася до польської з ідею разом подавати заявку на організацію зимової Олімпіади 2022 року.

За її словами, вона не чула про переговори стосовно подачі заявки трьома державами: Польщею, Словаччиною та Україною.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого Президент України Віктор Янукович заявив, що українська влада розглядає можливість спільного проведення зимової Олімпіади 2022 року разом з Польщею та Словаччиною, зауваживши, що обговорював таку можливість з президентами цих країн під час візиту до польської Вісли 20-21 лютого.

Проведення зимової Олімпіади є одним із національних проектів України, який Кабінет міністрів затвердив у вересні 2012 року.

Заявки на проведення цього заходу будуть прийматися у 2014 році.

Польща, яка, як і Словаччина, входить до Євросоюзу, влітку 2012 року спільно з Україною проводила Євро-2012.