Українка виграла Чемпіонат Європи з шашок

У Будапешті відбувся Чемпіонат Європи з шашок-100 (стоклітинна дошка) з блискавичної гри серед чоловіків та жінок, де найсильнішою у жіночому турнірі була українка Дарина Ткаченко.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві молоді та спорту України, за підсумками турніру одразу двоє українок вибороли нагороди. Окрім Д.Ткаченко відзначилася Марія Мотрічко, яка посіла другу позицію, завоювавши срібну нагороду.

В турнірі, у якому брали участь сім шашисток, Д.Ткаченко набрала 16 очок, а М.Мотрічко – 15. На третьому місці фінішувала Айгуль Ідрісова з Росії.

У чоловічому турнірі представників України не було. Тут найкращим виявився Олександр Шварцман з Росії.