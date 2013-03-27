У суботу в Києві - два титульні бої з боксу

30 березня у Києві відбудеться титульний боксерський турнір «Бокс на super швидкості».

Про це було оголошено сьогодні на прес-конференції в Києві.

В рамках турніру відбудеться бій за звання чемпіона світу за версією WBF за участі Тимура Ахундова, і титульний бій за участі Даніяра Ганіка - за титул інтернаціонального чемпіона за версією UBA.

Як повідомили УНІАН у промоутерській компанії Global Box Promotion, що організувала цей боксерський захід, це буде перший захист титулу чемпіона світу за версією WBF для Т.Ахундова.

Нагадаємо, що 17 березня 2012 року цей молодий боксер переміг технічним нокаутом у 3 раунді досвідченого панчера з Угорщини Арпада Васса, завоювавши вакантний титул інтерконтинентального чемпіона у напівлегкій вазі за версією Всесвітньої боксерської федерації (WBF). Потім лише за чотири місяці, 17 липня 2012 року, Т.Ахундов успішно відстояв титул, що належить йому, в поєдинку проти молодого і перспективного боксера з Франції Леонюса Марі Француаза.

«На даний момент я налаштований тільки на перемогу, і цієї суботи планую показати справжній світовий бокс на super швидкості. Передбачає, що бокс буде непростим, але цікавим», - заявив Т.Ахундов.

Також у рамках турніру відбудуться бої за участі Дмитра Зайця, Володимира Барановського, Вебхо Чилая і Джаби Гациашвілі.

Нагадаємо, що провідними боксерами Global Box-Promotion на даний момент є два титульні боксери: Т.Ахундов, інтерконтинентальний чемпіон у напівлегкій вазі за версією Всесвітньої боксерської федерації (WBF) і Віталій Копиленко, чемпіон світу в середній вазі за версією WBF. На сьогодні в Україні Віталій Копиленко є третім діючим чемпіоном світу після Віталія і Володимира Кличків.