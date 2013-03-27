Чорногорія та Англія зіграли внічию

Група А. Бельгія - Македонія 1:0, Сербія - Шотландія 2:0, Уельс - Хорватія 1:2

Лідери групи Бельгія та Хорватія - по 16 очок.

Група B. Мальта - Італія 0:2, Вірменія - Чехія 0:3, Данія - Болгарія 1:1

Лідирує Італія - 13 очок, у Болгарії 10 (після 6 ігор), у Чехії 8 (після 5 ігор).

Група C. Ірландія - Австрія 2:2, Німеччина - Казахстан 4:1

Лідирує Німеччина - 16, у Швеції, Австрії та Ірландії по 8.

Група D. Естонія - Андорра 2:0, Туреччина - Угорщина - 1:1, Голландія - Румунія 4:0

Лідирує Голландія - 18, в Угорщини 11, Румунії 10, Туреччини 7.

Група E. Матчів не було

Лідер групи - Швейцарія - 11 очок, у Ісландії та Албанії по 9.

Група F. Азербайджан - Португалія 0:2, П.Ірландія - Ізраїль 0:2

Лідер групи Росія - 12 очок (після 4 ігор), у Ізраїлю та Португалії по 11 (після 6 ігор).

Група G. Матчів не було

Лідирує Боснія і Герцеговина (13), у Греції 10, у Словаччині 8

Група H. Польща - Сан-Марино 5:0, Україна - Молдова 2:1, Чорногорія - Англія 1:1 (Дамьянович 76 - Руні 7)

Лідирує Чорногорія (14), у Англії 12, в України і Польщі - по 8 очок і по грі в запасі

Група I. Франція - Іспанія 0:1

Іспанія (11) та Франція (10) помітно відірвалися в таблиці від суперників