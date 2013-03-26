Збірна України перемогла Молдову

Україна - Молдова 2:1 (Ярмоленко 61, Хачеріді 70 - Суворов 80).

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В Одесі завершився відбірний матч чемпіонату світу-2014 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Молдови з рахунком 2:1.

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Одесі стала п'ятою для збірної України у відбірному циклі до чемпіонату світу в Бразилії. Враховуючи ж невдалий старт команди в турнірі восени минулого року, зараз, щоб зберегти шанси на путівку в Південну Америку, команді тепер необхідно перемагати в кожному матчі.

Гра в Одесі проходила в складних погодних умовах. Постійно сипав дрібний і неприємний для гравців сніг, але стан газону стадіону «Чорноморець», разом з тим, залишався добрим.

Господарі з перших хвилин матчу позначили свою перевагу. Перевага була територіальною та ігровою, але ось рахунок відкрити не вдавалося довго. Весь перший тайм молдавани, які здобули нічию в першій грі з українцями на своєму полі восени, чітко і впевнено тримали оборону. Більш того, іноді супернику щастило, як в епізоді, коли Андрій Ярмоленко з лінії воротарського не зумів переправити м'яч у сітку. До речі, як і в попередньому матчі зі збірною Польщі, сьомий номер українців був найкориснішим на полі.

Після перерви українці спробували ще підвищити темп. Але замість очікуваного гола ледь не отримали м'яч у свої ворота. На 55-й хвилині захисники українців змушені були двічі активно вступати в гру. Спочатку після штрафного біля своїх воріт, а потім - після кутового. Обидва моменту були ліквідовані.

А на 61-й хвилині логічний хід гри перетворився на логічні цифри на табло. Після навісу з правого флангу від Євгена Селезньова м'яч головою під удар партнеру скинув Роман Зозуля, а А. Ярмоленко точно вдарив у кут воріт - 1:0. Після забитого гола українська збірна трохи зменшила обороти, але через п'ять хвилин знову пішла хвиля атак на ворота суперника. І на 70-й хвилині вже Євген Хачеріді, «забутий» захисниками молдавської збірної, після подачі кутового відправив м'яч у сітку - 2:0.

Здавалося, можна спокійно зітхнути. Тим більше, що господарі поля продовжували контролювати м'яч і, хоч і не так небезпечно, але атакували ворота суперника. Але все помінялося за десять хвилин до кінця гри. На 80-й хвилині, після пасу Анатолія Дороша, Олександр Суворов дальнім обвідним ударом відправив м'яч щільно біля штанги в сітку воріт А. П'ятова - 2:1.

Після цього вже суперник контролював м'яч і намагався загрожувати воротам А. П'ятова, але наша команда зуміла втримати таку необхідну перемогу.

Після п'яти ігор в активі збірної України 8 очок, і вона як і раніше ділить 3-4 місце з командою Польщі. У турнірній таблиці підопічні Михайла Фоменка розташувалися на третьому місці, так як випереджають поляків за додатковими показниками.