В Одесі перед матчем Україна-Молдова посилився снігопад - поле накрили плівкою

В Одесі перед сьогоднішнім футбольним матчем національних збірних України і Молдови у відбірковому етапі чемпіонату світу перекрили рух автотранспорту; поле стадіону накрили плівкою через сніг.

Як пояснили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління ДАІ ГУ МВС України в Одеській області, значна частина вулиць перекрита через прибуття у місто значної кількості іногородніх автобусів та автомобілів.

Перекрито проїзд у центральній частині міста, зокрема, по вулиці Маразліївській, Лідерсовському бульвару, іншим дорогам, які безпосередньо прилягають до стадіону «Чорноморець».

У місті посилено працюють евакуатори, які прибирають автомобілі, припарковані у не відведених для цього місцях. Як пояснили у ДАІ, цей захід необхідний також у зв'язку з снігопадом, що посилюється.

Як повідомили УНІАН у прес-службі футбольного клубу «Чорноморець» (власник однойменного стадіону, на якому відбудеться футбольна зустріч), зелений газон стадіону завчасно накрили спеціальною поліетиленовою плівкою, щоб поле зберегти у нормальному стані.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня о 21.00 на центральному стадіоні «Чорноморець» в Одесі зустрінуться національні збірні України і Молдови.

У день матчу охороняти громадський порядок будуть 1,5 тис. співробітників міліції.

У зв'язку з проведенням матчу час роботи міського громадського транспорту продовжено в Одесі до 24.00.