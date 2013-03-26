Визначився склад збірної України з тенісу на матч Кубка Девіса

Капітан збірної України з тенісу Михайло Філіма визначився зі складом на майбутній 5-7 квітня матч другого раунду Кубка Девіса в Першій групі Євро-Африканської зони.

Як передає кореспондент УНІАН, у складі збірної України на цій зустрічі виступатимуть Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Марченко і Денис Молчанов.

Капітан може зробити дві заміни в початковій заявці не пізніше ніж за годину до початку офіційної церемонії жеребкування, яке відбудеться 4 квітня о 14.00.

"Я заявив сильний на сьогоднішній день склад, - відзначив М.Філіма. - Долгополов, Стаховський і Марченко – це безумовні лідери українського чоловічого тенісу. Можуть бути варіанти стосовно четвертого гравця. Але Д.Молчанов - чудовий парний гравець, який нам потрібен. У Кременчуці на зборах було шість тенісистів. Цього разу я теж дзвонив Івану Сергєєву і Олександру Недовєсову. На жаль, Іван на останньому турнірі одержав досить серйозну травму плеча, він не зможе грати принаймні кілька тижнів. Цього тижня стане відомо, чи приїде на збір Саша Недовєсов. Тому, дуже ймовірно, що в Дніпропетровську буде п'ять тенісистів».

За словами М.Філіми, українські тенісисти налаштовані на перемогу над шведами.

«Я бачив попередню заявку збірної Швеції. Сюрпризів, я маю на увазі Робіна Содерлінга (гравець світової тенісної еліти, які зазвичай не виступають в матчах нижчих ліг Кубка Девіса), в ній немає. Рейтинг наших гравців, безумовно, вищий. У шведів досить сильна парна комбінація - Лінденштедт дуже добрий парний гравець. Але ми будемо налаштовуватися на матч серйозно, незважаючи на різницю в класі з нашими суперниками, постараємося виграти за максимумом - всі матчі», - наголосив капітан збірної.

Матч другого раунду Кубка Девіса в Першій групі Євро-Афріканської зони відбудеться в ТК «Мегарон» у Дніпропетровську. Переможець зустрічі одержить право у вересні позмагатися за право зіграти наступного року в Світовій групі Кубка Девіса.