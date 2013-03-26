В Одесі через футбол міський транспорт буде ходити довше

Про це УНІАН повідомили в департаменті транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради.

«У зв'язку з проведенням в Одесі сьомого туру кваліфікаційного раунду Чемпіонату світу 2014 року з футболу, 26 березня час роботи міського громадського транспорту продовжується до 24.00», - повідомили в департаменті.

Як відомо, 26 березня о 21.00 на центральному стадіоні «Чорноморець» в Одесі зустрінуться національні збірні України і Молдови.

В день матчу громадський порядок охоронятимуть 1,5 тис. співробітників міліції.

Водночас, як повідомили УНІАН у Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, на 26 березня в Одесі та області оголошено штормове попередження. Згідно з прогнозом, очікується налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, пориви північно-східного вітру до 15-20 м/с.