ПФЛ перенесла матчі 1/4 фіналу Кубка України

Рішенням Бюро ПФЛ, перенесено матчі 1/4 фіналу Кубка України.

Так, перший матч київського «Динамо» проти сімферопольської «Таврії» пройде 5 грудня в Сімферополі. Матч-відповідь відбудеться через три дні, 8 грудня, уже в Києві.

Таким чином, матч 6 туру групового турніру Ліги чемпіонів проти «Спортинга» в Лісабоні, стане останнім для «Динамо» в нинішньому році.

Також рішенням ПФЛ було постановлено перенести матч 18 туру «Динамо»-«Чорноморець» з 2 на 1 грудня і його початок о 14:00 – «відповідно з п. 8 ст. 14 Регламенту» (Рішення про перенесення матчу приймає Бюро та повідомляє про це клуби, маркетингового партнера ПФЛ і відповідні комітети ФФУ).

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