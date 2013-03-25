«Донбас-2» виграв фінал ПХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішній матч виявився найважчим в серії для господарів льоду в донецькому Палаці «Дружба». Адже під час гри донеччани програвали з рахунком 0:2. Закинутими шайбами у складі киян в кінцівці першого періоду відзначилися Роман Малов та Віталій Гаврилюк. Але, вже в середині другої 20-хвилинки Роман Благой скоротив відставання «Донбасу» в рахунку до мінімуму, а за 1 хвилину і 40 секунд до фінальної сирени Максим Квітченко зрівняв результат - 2:2.

У додатковій 10-хвилинці команди не змогли відзначитися і доля матчу вирішувалася в серії булітів. Тут вирішальний кидок наніс гравець «Донбасу-2» Олександр Матерухін.

Нагадаємо, що напередодні відбувся матч за третє місце в ПХЛ. На нейтральній арені в Донецьку зійшлися київський «Сокіл» та харківське «Динамо». Основний час матчу закінчився внічию (2:2), а в серії булітів більш вдалими виявилися кияни - 3:2, що завоювали бронзові медалі.

Як повідомляв УНІАН, головною подією сезону в українському хокеї стане чемпіонат світу серед команд третього за значимістю дивізіону (1В), який відбудеться в середині квітня в Донецьку. У найближчі дні провідні гравці обох клубів приєднаються до національної збірної, яка вже розпочала підготовку до турніру.