Українські п'ятиборці завоювали срібло на етапі Кубка світу

Як повідомляє офіційний сайт змагань, дует Вікторія Терещук – Руслан Наконечний набрав 5696 балів, поступившись лише росіянам Катерині Хураськиній і Олександру Лесуну. Третє місце посіли Олена Рублевська і Денис Черковскіс із Латвії.

В індивідуальних видах програми українці в призери не потрапили. В.Терещук посіла образливе четверте місце в жіночому змаганні, недобравши всього 25 балів до третього місця. Тут перемогла американка Марго Ісаксен. У чоловічому турнірі перемогу святкував угорець Адам Мароші. Кращий з українців – Юрій Федечко фінішував на 30-му місці, тоді як Р.Наконечний завершив турнір на 32-ій позиції.

Наступний етап Кубка світу пройде в китайському Ченгду з 17 по 21 квітня.