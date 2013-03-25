Українські п'ятиборці завоювали срібло на етапі Кубка світу
19:01, 25 березня 2013Спорт
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У бразильському Ріо-де-Жанейро завершився другий етап Кубка світу з сучасного п'ятиборства, де в змішаній естафеті друге місце посіла збірна України.
Українці у Ріо-де-Жанейро завоювали срібло / Фото: pentathlon.org
Як повідомляє офіційний сайт змагань, дует Вікторія Терещук – Руслан Наконечний набрав 5696 балів, поступившись лише росіянам Катерині Хураськиній і Олександру Лесуну. Третє місце посіли Олена Рублевська і Денис Черковскіс із Латвії.
В індивідуальних видах програми українці в призери не потрапили. В.Терещук посіла образливе четверте місце в жіночому змаганні, недобравши всього 25 балів до третього місця. Тут перемогла американка Марго Ісаксен. У чоловічому турнірі перемогу святкував угорець Адам Мароші. Кращий з українців – Юрій Федечко фінішував на 30-му місці, тоді як Р.Наконечний завершив турнір на 32-ій позиції.
Наступний етап Кубка світу пройде в китайському Ченгду з 17 по 21 квітня.
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