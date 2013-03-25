Луческу залишається у «Шахтарі» ще на два роки

Як повідомили УНІАН у ФК «Шахтар», сьогодні на «Донбас Арені» пройшла робоча зустріч президента клубу Ріната Ахметова і М.Луческу, підсумком якої стало підписання нового контракту з наставником команди.

«Коли ми говорили про контракт, питання про гроші взагалі не стояло. Оскільки це не головне ні для мене, ні для Містера. Мене цікавило лише одне головне питання: чи досягла ця команда максимуму або вона може зробити крок уперед? Містер відповів мені просто: «Я люблю наших уболівальників. Люблю наших гравців. Вірю в своїх помічників. Я переконаний у тому, що разом із клубом, об'єднавши зусилля, ми здатні завоювати нові вершини». Новий контракт із Мірчею Луческу підписано на 2 роки», - повідомив Р.Ахметов.

Як повідомляв УНІАН, чутки навколо наміру М.Луческу залишити «Шахтар» почалася 6 березня, наступного дня після програшу донецького клубу німецькій «Борусії» з Дортмунда (0:3) і вильоту з Ліги чемпіонів. Нібито М.Луческу в літаку по дорозі з Дортмунда додому повідомив про рішення залишити донецький клуб найближчого літа. Згодом це категорично спростували генеральний директор клубу С.Палкін і найближчий помічник головного тренера Олександр Спиридон. Також С.Палкін спростовував відомості про те, що «Шахтар» пропонує посаду головного тренера іншим фахівцям, зокрема, нинішньому наставнику «Мілана» Массиміліано Алегрі.

Сам М.Луческу не виключав можливості залишити «Шахтар», але називав ці розмови передчасними.

М.Луческу працює в "Шахтарі" з 2004 року.