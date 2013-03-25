Фоменко розповів, як мотивує гравців збірної на матч проти Молдови

Головний тренер національної збірної України з футболу Михайло Фоменко провів традиційну прес-конференцію напередодні матчу відбірного турніру до чемпіонату світу-2014 Україна – Молдова, який відбудеться 26 березня в Одесі (початок трансляції на телеканалі Інтер о 21.00).

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, М. Фоменко високо оцінює майбутнього суперника своєї команди: «Збірна Молдови - непогана команда, яка звичайно не має такої кількості гравців, що виступають у європейських клубах, як, наприклад, команда Польщі, проте більшість футболістів молдовської збірної грають у російській прем’єр-лізі. А це турнір високого рівня. До того ж, попередній матч у Варшаві забрав дуже багато емоцій у моїх підопічних. Але постараємося завтра все це нівелювати. Знову потрібно говорити про те, що в матчі з Молдовою, як і в грі проти Польщі, на перший план вийдуть морально-вольові якості».

Відповідаючи на запитання, чому на матч з Молдовою був викликаний саме Дмитро Гречишкин тренер зауважив: «Кожен тренер, який втрачає двох гравців, шукає заміну. Зважаючи на ту інформацію, котра тренерським штабом збірної була отримана в ході перегляду матчів чемпіонату України, ми зупинили свій вибір на Гречишкіні. Враховуючи втрату Руслана Ротаня та Дениса Гармаша, нам був потрібен ще один опорний півзахисник».

Що стосується тактики на матч з командою Молдови, М. Фоменко відповів так: «Жоден матч не можна провести якимось «одним номером». Перед зустріччю зі збірною Польщі я говорив, звісно, трохи жартома, що ми готові діяти і першим, і другим, і третім номером. Ми готуємо футболістів до того, щоб в залежності від ситуації на полі, вони були готові зіграти за будь-якою схемою. Адже не все залежить тільки від нас, а й від суперника також. Потрібно вміти використовувати всі схеми».

Як повідомляв УНІАН, на даний момент збірна України займає третє місце у своїй відбірній групі чемпіонату світу. У попередньому матчі наша команда обіграла команду Польщі – 3:1. Наразі, у матчі з Молдовою, команда вважається явним фаворитом. Букмекерські контори приймають ставки на перемогу українців в середньому з розрахунку 1 до 1,15, на нічию – 1 до 9, на перемогу збірної Молдови – 1 до 21.