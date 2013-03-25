Баскетбольна Суперліга визначила п’ятірку кращих гравців тижня
Минулого тижня відбулися чергові матчі Чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги, за підсумками яких офіційний сайт Суперліги визначив традиційну символічну п’ятірку кращих гравців тижня.
Кращими захисниками ліги за цей період визнані Деррік Лоу («Дніпро») та Дево Джозеф («Хімік»). Д. Лоу відзначився у грі з «Одесою» (21 набране очко), а Д.Джозеф суттєво допоміг команді з Южного у переможних іграх зі столичними «Києвом» (22 бали) та «Будівельником» (18).
Серед форвардів відзначилися Тадія Драгічевич («Азовмаш») та Максим Корнієнко («Дніпро»). У свою чергу, найкращим центровим став Драган Вукосавлевич зі львівської «Політехніки-Галичини».
Нагадаємо, що центральним матчем минулого тижня стало протистояння лідерів турнірної таблиці «Хімік» - «Будівельник». У цьому матчі сильнішим був «Хімік» - 93:88. Попри це, «Будівельник» продовжує впевнено утримувати лідерство в турнірній таблиці, маючи співвідношення виграних та програних матчів – 28/10. У «Хіміка» цей показник становить 23/13.
Як повідомляв УНІАН, Суперліга визначає п’ятірку кращих гравців змагань щопонеділка.