Баскетбольна Суперліга визначила п’ятірку кращих гравців тижня

Кращими захисниками ліги за цей період визнані Деррік Лоу («Дніпро») та Дево Джозеф («Хімік»). Д. Лоу відзначився у грі з «Одесою» (21 набране очко), а Д.Джозеф суттєво допоміг команді з Южного у переможних іграх зі столичними «Києвом» (22 бали) та «Будівельником» (18).

Серед форвардів відзначилися Тадія Драгічевич («Азовмаш») та Максим Корнієнко («Дніпро»). У свою чергу, найкращим центровим став Драган Вукосавлевич зі львівської «Політехніки-Галичини».

Нагадаємо, що центральним матчем минулого тижня стало протистояння лідерів турнірної таблиці «Хімік» - «Будівельник». У цьому матчі сильнішим був «Хімік» - 93:88. Попри це, «Будівельник» продовжує впевнено утримувати лідерство в турнірній таблиці, маючи співвідношення виграних та програних матчів – 28/10. У «Хіміка» цей показник становить 23/13.

Як повідомляв УНІАН, Суперліга визначає п’ятірку кращих гравців змагань щопонеділка.