Український гросмейстер втратив шанс зіграти з чемпіоном світу з шахів

Як передає кореспондент УНІАН, ця поразка стала третьою для єдиного українського представника в Турнірі претендентів. Разом із тим, він зіграв п`ять партій унічию, й поки жодного разу не виграв у столиці Великої Британії. В турнірі за участю восьми шахістів, згідно з регламентом, гросмейстери грають у два кола по 14 партій – сім білими фігурами й сім чорними. В першому колі, граючи білими, В.Іванчук зміг звести внічию партію з О.Грищуком. У стартовому турі другого кола він поступився супернику.

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Після восьми турів українець, який набрав 2,5 очка, займає останнє, 8-е місце в турнірній таблиці. Лідирують норвежець Магнус Карлсен і Левон Аронян із Вірменії – по 5,5 очка.

Як повідомляв УНІАН, Турнір претендентів триватиме в Лондоні до 1 квітня. Переможець отримає право оспорити шахову корону в матчі з діючим чемпіоном світу Віші Анандом з Індії.