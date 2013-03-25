Останній представник України зачохлив ракетку на турнірі в Майамі

В американському Майамі відбулися матчі третього кола турніру Sony Open Tennis, в одному з яких українець Олександр Долгополов програв німцеві Томі Хаасу.

Як передає кореспондент УНІАН, у цьому матчі зійшлися гравці, посіяні організаторами під 15-м (Т.Хаас) і 19-м номерами. Але, незважаючи на приблизну рівність сил у рейтингу, українцеві не вдалося нав'язати суперникові рівну боротьбу на корті. Поєдинок, що тривав близько години, завершився відносною легкою перемогою німця – 6:3, 6:2.

Турнір у Майамі входить до другої категорії турнірів у світовій тенісній ієрархії, поступаючись за своєю значущістю лише змаганням «Великого шолома». Всі сильні гравці світу повинні обов'язково взяти в ньому участь. Між тим до Майамі не приїхали швейцарець Роже Федерер і іспанець Рафаель Надаль. Обидва відмовилися від виступів, оскільки дістали травми.

Як повідомляв УНІАН, О.Долгополов був останнім із учасників від України, що залишався у турнірній сітці Sony Open Tennis. Решта гравців, і в чоловічому, і в жіночому одиночних розрядах, вибули або на стадії кваліфікації, або на ранніх стадіях основного турніру.