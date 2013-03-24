Через сильний снігопад скасовано футбольний матч чемпіонату України

На Сумщині через сильний снігопад, що обрушився на регіон у вихідні, скасовано матч 22-го туру чемпіонату України з футболу в першій лізі між «Нафтовиком-Укрнафтою» і ПФК «Суми», який мав відбутися сьогодні, 24 березня в Охтирці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба охтирського клубу.

«У зв`язку з непередбачуваними погодними умовами, адміністрація ПФЛ в терміновому порядку ухвалила рішення про перенесення матчу «Нафтовик-Укрнафта» - ПФК «Суми» на невизначений термін», - наголошується в повідомленні.

За інформацією прес-служби, придбані квитки будуть дійсні на нову дату проведення матчу.

У свою чергу керівництво ПФК «Суми» через свою прес-службу подякувало тим уболівальникам, які виявили бажання підтримати свою команду на виїзді в Охтирці, пообіцявши їм організувати безкоштовну поїздку на цей матч того дня, коли ця гра відбудеться.

Окрім зустрічі «Нафтовик-Укрнафта» - ПФК «Суми», ПФЛ на пізніший термін перенесла ще чотири матчі 22-го туру: «Арсенал» (Біла Церква) - «Авангард» (Краматорськ); «Зоря» (Кіровоград) - «Титан» (Армянськ), «Миколаїв» - «Олімпік», «Динамо-2» - «Буковина».