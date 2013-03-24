Півзахисника Шахтаря терміново викликали до збірної України

Півзахисника Шахтаря Дмитра Гречишкина викликали до збірної України для підготовки до матчу з національною командою Молдови, повідомляє Sport.bigmir.net з посиланням на прес-службу ФК Шахтар.

З 2011 по 2013 роки півзахисник грав за маріупольський Іллічівець.

У лютому 2013-го року підписав п'ятирічний контракт з донецьким Шахтарем. У весняній частині чемпіонату України взяв участь у двох матчах - проти Ворскли і Чорноморця, виступаючи на позиції опорного півзахисника.

Має досвід виступів за збірні України U-19 (16 ігор - 0 голів) і U-21 (17 ігор - 1 гол).

Нагадаємо, що за підсумками матчу проти поляків два центральних півзахисника збірної України Руслан Ротань та Денис Гармаш не зіграють з Молдовою через дискваліфікацію.