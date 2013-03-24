Помер засновник конкурсу «Містер Олімпія», який тренував Шварценеггера

У США на 93-му році життя помер засновник міжнародного конкурсу з бодібілдингу ”Містер Олімпія”, видатний канадсько-американський тренер Джозеф Уайдер (Josef Weider).

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

Смерть Дж.Вайдера настала 23 березня у результаті серцевого нападу. У нього залишилася дружина Бетті.

Дж.Уайдер народився у канадському Монреалі у 1920 році. Він з дитинства займався бодібілдингом, а з 17 років розпочав пропаганду цього спорту в пресі. У 1946 році він разом з своїм братом Беном Вайдером заснував Міжнародну федерацію бодібілдерів (IFBB). У 1965 році Дж.Вайдер організував конкурс ”Містер Олімпія”, який мав допомогти переможцям конкурсу ”Містер Всесвіт” продовжити свої тренування.

Згодом Дж.Вайдер у різний час був тренером таких відомих культуристів, як Арнольд Шварценеггер, Франко Коломбо, Френк Зейн, Лі Хейні, та інших.

Крім того, Дж.Вайдер є автором серії книг з бодібілдингу, засновником профільного видавництва та лінії спортивного харчування.

Останні роки свого життя Дж.Вайдер прожив з дружиною в Лос-Анджелесі.