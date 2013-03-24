Українка виграла «Московську шаблю»

У столиці Росії завершилися особисті змагання серед жінок в рамках турніру «Московська шабля», які виграла українка Ольга Харлан.

Як передає кореспондент УНІАН, дуже високий престиж московського турніру зайвий раз підтвердив склад учасниць, серед яких були три кращі шаблістки світу на даний момент, - росіянка Софія Велика, американка Маріель Загуніс та українка О.Харлан. Саме вони і розіграли між собою медалі турніру.

Найменше пощастило посіяній у Москві під першим номером американці, яка посіла нижню сходинку п`єдесталу пошани. У фіналі ж українка виявилася сильнішою за С.Велику – 15:9, дуже упевнена перемога.

Що стосується партнерок О. Харлан по збірній України, то Галина Пундик посіла 15-те місце, Олена Вороніна – 38-те і Ніна Козлова – 54-те.

Змагання серед чоловіків в одиночному розряді виграв росіянин Микола Ковальов. Кращим з українців тут був Андрій Ягодка – 10-те місце. Тріумфатором командних змагань у чоловіків стала збірна Австрії. В українців – 15-те місце.