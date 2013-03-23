Українські стрибуни у воду завоювали дві медалі у Дубаї

Як передає кореспондент УНІАН, у чоловічих стрибках з 3-метрового трампліну цього разу не було рівних українцеві Іллі Кваші. З результатом 493,40 бала він упевнено обійшов іспанця Хав’єра Ільяна, який посів друге місце (468,20). Третє місце у китайського стрибуна Хе Чона (466,35).

У аналогічних жіночих змаганнях на 3-метровому трампліні перше місце з великим відривом від конкуренток посіла китаянка Хе Цзі – 391,20 бала. На другому місці в таблиці завершила змагання канадка Дженіфер Абель (309,30), а на третьому – українка Олена Федорова (304,50).

Зазначимо, що в Світовій серії беруть участь лише найсильніші стрибуни у воду в світовому рейтингу на даний момент. По 8 найкращих представників у кожній дисципліні за підсумками минулого сезону, враховуючи Олімпійські ігри.

Як повідомляв УНІАН, у перший день змагань у Дубаї друге місце в синхронних стрибках завоював чоловічий дует Ілля Кваша – Олексій Пригоров. Таким чином, на рахунку українців три нагороди на одному змаганні.