Тренер збірної Польщі: третій гол підрізав нам крила

"Шкода, що не вдалося зрівняти рахунок до перерви, а ще й під завісу тайму нам остаточно підрізали крила третім м'ячем, - заявив журналістам Форналік. - Що до другого тайму, то скажу лише, що якби в районі 60-ї хвилини нам вдалося забити гол, то ситуація могла скластися інакше".

"Команда в роздягальні перед матчем була дуже сконцентрованою і мобілізованою, але те, що я побачив на полі в перші хвилини матчу, стало для мене неприємним сюрпризом. Мабуть, до перших двох пропущених голів призвела банальна нестача концентрації", - наводить його слова РІА "Новости".

У наступній зустрічі відбірного турніру збірна України 26 березня вдома зіграє з Молдовою, а національна команда Польщі того ж дня зустрінеться з аутсайдером групи Сан-Марино.