Результати відбірного туру Чемпіонату світу з футболу

Група А. Шотландія - Уельс 1:2, Хорватія - Сербія 2:0, Македонія - Бельгія 0:2

Лідери групи Бельгія та Хорватія - по 13 очок, у Уельсу 6

Група B. Болгарія - Мальта 6:0, Чехія - Данія 0:3

Лідирує Італія - ​​10 очок, у Болгарії 9 (після 5 ігор), у Данії та Чехії по 5 (після 4-х)

Група C. Австрія - Фарери 6:0, Швеція - Ірландія 0:0, Казахстан - Німеччина 0:3

Лідирує Німеччина - 13, у Швеції 8, у Австрії та Ірландії за 7

Група D. Андорра - Туреччина 0:2, Угорщина - Румунія 2:2, Голландія - Естонія 3:0

Лідирує Голландія - 15, в Угорщини та Румунії по 10

Група E. Норвегія - Албанія 0:1, Словенія - Ісландія 1:2

Лідер групи - Швейцарія (10 очок після 4 ігор), у Ісландії та Албанії за 9 після 5. Гра Кіпр - Швейцарія відбудеться сьогодні ввечері

Група F. Люксембург - Азербайджан 0:0, Ізраїль - Португалія 3:3

Лідер групи Росія - 12 очок, у Ізраїлю та Португалії по 8. Гра П.Ірландія - Росія відбудеться сьогодні ввечері

Група G. Словаччина - Литва 1:1, Ліхтенштейн - Латвія 1:1, БіГ - Греція 3:1

Лідирує Боснія і Герцеговина (13), у Греції 10, у Словаччини 8

Група H. Сан-Марино - Англія 0:8, Молдова - Чорногорія 0:1, Польща - Україна 1:3

Лідирує Чорногорія (13), у Англії 11, в України і Польщі - по 5 очок і гра в запасі

Група I. Франція - Грузія 3:1, Іспанія - Фінляндія 1:1

Франція (10) та Іспанія (8) помітно відірвалися в таблиці від суперників.