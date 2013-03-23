Результати відбірного туру Чемпіонату світу з футболу
У Європі завершився ігровий день на відбірному турнірі ЧС-2014.
Група А. Шотландія - Уельс 1:2, Хорватія - Сербія 2:0, Македонія - Бельгія 0:2
Лідери групи Бельгія та Хорватія - по 13 очок, у Уельсу 6
Група B. Болгарія - Мальта 6:0, Чехія - Данія 0:3
Лідирує Італія - 10 очок, у Болгарії 9 (після 5 ігор), у Данії та Чехії по 5 (після 4-х)
Група C. Австрія - Фарери 6:0, Швеція - Ірландія 0:0, Казахстан - Німеччина 0:3
Лідирує Німеччина - 13, у Швеції 8, у Австрії та Ірландії за 7
Група D. Андорра - Туреччина 0:2, Угорщина - Румунія 2:2, Голландія - Естонія 3:0
Лідирує Голландія - 15, в Угорщини та Румунії по 10
Група E. Норвегія - Албанія 0:1, Словенія - Ісландія 1:2
Лідер групи - Швейцарія (10 очок після 4 ігор), у Ісландії та Албанії за 9 після 5. Гра Кіпр - Швейцарія відбудеться сьогодні ввечері
Група F. Люксембург - Азербайджан 0:0, Ізраїль - Португалія 3:3
Лідер групи Росія - 12 очок, у Ізраїлю та Португалії по 8. Гра П.Ірландія - Росія відбудеться сьогодні ввечері
Група G. Словаччина - Литва 1:1, Ліхтенштейн - Латвія 1:1, БіГ - Греція 3:1
Лідирує Боснія і Герцеговина (13), у Греції 10, у Словаччини 8
Група H. Сан-Марино - Англія 0:8, Молдова - Чорногорія 0:1, Польща - Україна 1:3
Лідирує Чорногорія (13), у Англії 11, в України і Польщі - по 5 очок і гра в запасі
Група I. Франція - Грузія 3:1, Іспанія - Фінляндія 1:1
Франція (10) та Іспанія (8) помітно відірвалися в таблиці від суперників.