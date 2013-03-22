Збірна України з футболу виграла у Польщі

У Варшаві на стадіоні «Народовий» завершився матч відбірного турніру Чемпіонату світу з футболу 2014 р., в якому збірна України обіграла команду Польщі з рахунком 3:1.

Як передає кореспондент УНІАН, з самого початку матчу в столиці Польщі українці спробували приголомшити команду господарів, яка вважалася фаворитом і у фахівців, і в аналітиків букмекерських контор. У гостей це чудово вийшло. Перший же удар по воротах польської команди, завданий на 2-й хвилині з лінії штрафного Андрієм Ярмоленком, прийшовся точно в кут воріт Артура Боруца. Поляки дійсно деякий час не могли отямитися після настільки жвавого початку від суперників. Гостям наомість вистачило п'ятьох хвилин для того щоб завдати ще один точний удар з дальньої дистанції - Олег Гусєв подвоїв перевагу збірної України.

Лише після цього збірна Польщі почала прибирати ініціативу до своїх рук, а гості, отримавши більш ніж солідну перевагу, відійшли в оборону і почали грати за рахунком. І якщо перші два найнебезпечніших удари польської збірної блискуче парирував голкіпер українців Андрій П'ятов, то на 18-й хвилині, вже й він був безсилий відбити удар Лукаша Піщек - 2:1.

Після цього моменту ініціатива повністю перейшла до господарів поля, які протягом наступних 35 хвилин створили з десяток гольових, просто небезпечних і напівнебезпечних моментів. Тим не менш м'яч вперто не йшов у ворота збірної України. А на останніх хвилинах тайму, коли запал суперника вичерпався, своє слово сказали українці. Якщо перший небезпечний штрафний польські захисники нейтралізували, вибивши м'яч до центру поля, то буквально за хвилину помилилися позиційно, залишивши практично одного перед воротами Романа Зозулю. Спроба блокувати його удар з боку захисника виявилася запізнілою, а воротар зіграв також нерозторопно - 3:1.

У другому таймі збірна України не стала демонструвати обережний футбол, концентруючись на обороні власних воріт. Команди грали на зустрічних курсах, і часом здавалося, що у гостей більше шансів збільшити перевагу, ніж у господарів скоротити розрив у рахунку і відродити інтригу. Хоч би як там було, не менш цікава, ніж перша друга половина гри результату не принесла. Матч закінчився перемогою українців з різницею у два голи.

Таким чином, збірна України здобула першу перемогу в нинішньому відбірному турнірі. Після цієї гри на рахунку підопічних Михайла Фоменка 5 очок і вони відразу піднялися з 5-го на 3-е місце в турнірній таблиці, ділячи його з поляками, але випереджаючи сусідів за додатковими показниками.

Засмутити сьогодні українських уболівальників може лише той факт, що опоненти з верхньої частини таблиці - збірні Чорногорії та Англії свої матчі також виграли (Молдова - Чорногорія 0:1, Сан-Маріно -Англія 0:8) і як і раніше мають великий очковий запас над Україною. У чорногорців він становить 8 очок, а в англійців - 6. Щоправда, обидві збірні провели на одну гру більше ніж українці.

Як повідомляв УНІАН, наступний матч збірна України проведе на своєму полі. 26 березня в Одесі наша команда зіграє проти збірної Молдови.