Поляки вибачились за «прокол» із прапором України

Про це йдеться у повідомленні департаменту комунікації та контактів з медіа PZPN, переданому УНІАН.

"У зв'язку з тим, що в частині тиражу програми матчу зустрічей Польщі з Україною та Сан Марино з’явився неправильний прапор України, ми хотіли би щиро попросити вибачення, зокрема, в наших українських друзів", - сказано у повідомлені.

Прес-секретар PZPN Якуб Квятковський сказав УНІАН, що помилки припустився графічний редактор під час вставляння українського прапору в макет програми, котра була опублікована.

За його словами, PZPN одразу, як помітив переплутані місцями кольори українського прапору, зупинив поширення цих програмок та почав друкувати нові з правильними кольорами.

Співрозмовник агентства зазначив, що версію з помилковим прапором отримали лише близько 100 чоловік, зауваживши, що весь тираж становить 6 тис.

"Ми дуже перепрошуємо за те, що сталося, і нам дуже прикро через це, але це лише помилка графічного редактора, а ми під час затвердження не помітили цієї помилки", - сказав він.

Я.Квятковський додав, що редактор через допущену ним помилку не отримає плати за виконану ним роботу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Національному стадіоні у Варшаві відбудеться матч збірних Польщі та України, котрий подивляться 58-ти тисяч глядачів, в тому числі, близько 800 українських уболівальників.

Серед глядачів будуть теж Президенти України, Польщі, Угорщини та глава польського уряду.