Український борець здобув бронзу на Чемпіонаті Європи

Як передає кореспондент УНІАН, чемпіоном Європи став грузинський спортсмен Дато Марсагішвілі, який у фіналі подолав Мусу Муртазалієва з Вірменії, – 2:0, 2:0.

На третьому ступені п'єдесталу пошани разом з І.Алдатовим розмістився Анзор Урішев з Росії.

Таким чином, сьогоднішній день приніс збірній України по одній медалі у всіх вагових категоріях – три бронзи. Загалом у скарбничці команди вже 10 медалей – два золота, одне срібло і сім бронзових нагород.

Як повідомляв УНІАН, турнір у столиці Грузії триватиме до 24 березня.