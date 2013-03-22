Український борець здобув бронзу на Чемпіонаті Європи
18:02, 22 березня 2013Спорт
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У Тбілісі завершився четвертий день Чемпіонату Європи з боротьби, де у змаганнях спортсменів вільного стилю у ваговій категорії до 84 кг бронзову медаль завоював українець Ібрагім Алдатов.
Ібрагім Алдатов здобув бронзу / Фото : novostey.com
Як передає кореспондент УНІАН, чемпіоном Європи став грузинський спортсмен Дато Марсагішвілі, який у фіналі подолав Мусу Муртазалієва з Вірменії, – 2:0, 2:0.
На третьому ступені п'єдесталу пошани разом з І.Алдатовим розмістився Анзор Урішев з Росії.
Таким чином, сьогоднішній день приніс збірній України по одній медалі у всіх вагових категоріях – три бронзи. Загалом у скарбничці команди вже 10 медалей – два золота, одне срібло і сім бронзових нагород.
Як повідомляв УНІАН, турнір у столиці Грузії триватиме до 24 березня.
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