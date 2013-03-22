Українки виграли дві бронзи чемпіонату Європи з боротьби

Як передає кореспондент УНІАН, по ходу змагань Г.Василенко (вага – до 63 кг) подолала багатьох титулованих суперниць, серед яких представниця країни-лідера у світовій боротьбі – росіянка Інну Тражукова – 0:3, 3:3, 5:0. Втім, у півфіналі українка програла і вимушена була задовольнитись бронзовою нагородою. Разом з нею, на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася Ганна Бєляєва з Азербайджану.

Чемпіонкою Європи в цій ваговій категорії стала Анастасія Григор’єва з Латвії, яка у фіналі перемогла Моніку Єву Міхалік із Польщі, – 1:0, 6:0.

У категорії до 72 кг свій клас підтвердила олімпійська чемпіонка Лондона-2012 росіянка Наталія Воробйова, яка виграла золото і на європейській першості. У фіналі вона здолала іспанку Майдер Унду Гонсалес. Третє місце поділили Василіса Марзалюк (Білорусія) і українка К.Бурмистрова.

Таким чином, у скарбничці збірної України на даний момент 9 нагород – 2 золото, 1 срібло і 6 бронзових медалей.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи в Тбілісі триватиме до 24 березня.