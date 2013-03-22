Українці на етапі Світової серії дострибались до «срібла»

На 2-му етапі Світової серії зі стрибків у воду, що стартував у Дубаї (ОАЕ), українські спортсмени Ілля Кваша та Олексій Пригоров здобули срібну нагороду.

Як повідомили УНІАН у Національному олімпійському комітеті України, бронзові призери Олімпійських ігор у Пекіні із синхронних стрибків з 3-метрового трампліна І.Кваша та О.Пригоров фінішували другими, набравши 443,37 бала.

Як і тиждень тому на першому етапі в Пекіні, перемогу святкували китайці Цин Кай і Хе Чон – 480,33. Третіми стали мексиканці Яхель Кастільо і Даніель Іслас – 406,17.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому етапі в Пекині український чоловічий дует посів четверте місце. Змагання триватимуть до 23 березня.