Одноклубники Шеви потрапили до Збірної Світу (фото)

Джон Террі і Дідьє Дрогба були включені в символічну Збірну Світу за версією FIFPro. Місяць тому вони були номіновані на цю нагороду, і перемогли за результатами голосування, яке проводилося серед 43.000 професійних футболістів.

Дрогба потрапив до Збірної Світу вперше, тоді як Террі включили до складу символічної збірної вже втретє, відзначає офіційний сайт ФК "Челсі".

Нагороду гравцям вручили в Кобхемі.

Террі: "Я дуже радий. Переможців визначали наші колеги, з якими ми не раз зустрічалися на полі в різних країнах, так що вищої честі складно придумати".

Дрогба: "Це приголомшливо. Як гравці, ми можемо компетентно оцінити дії інших футболістів, і ми іноді обговорюємо це між собою. Якщо ми обидва потрапили в Збірну Світу, значить, про нас є добрі відгуки".

До збірної світу-2007 увійшли: Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"), Алессандро Неста ("Мілан"), Фабіо Каннаваро ("Реал"), Джон Террі ("Челсі"), Карлес Пуйоль ("Барселона"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Кака ("Мілан"), Стівен Джеррард ("Ліверпуль"), Ліонель Мессі ("Барселона"), Дідьє Дрогба ("Челсі"), Роналдінью ("Барселона).