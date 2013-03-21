Українські борці за один день чемпіонату Європи завоювали чотири нагороди

Як передає кореспондент УНІАН, у чоловічих змаганнях чемпіонату Європи з вольної боротьби ближче за всіх до успіху сьогодні був Ален Засєєв, який виступав у ваговій категорії до 120 кг. Спортсмен, який дійшов до фіналу, у вирішальному поєдинку виграв перший раунд у представника Туреччини Таха Акгуля – 6:0. Але в другому раунді він програв із мінімальним рахунком 0:1, і за регламентом було призначено вирішальний третій, де турецький борець також був сильнішим – 1:2. Таким чином, у представника збірної України «срібло».

Гія Чихладзе, який виступав у категорії до 74 кг, також програв один бій, але в півфіналі, де сильнішим за нього був угорець Габор Хатош. У поєдинку за «бронзу» представник України виграв у Заура Ефендієва з Сербії – 2:1 (1:0, 0:3, 6:0).

У жіночій боротьбі, в категорії до 55 кг, Ірина Гусяк також програла один бій у півфіналі. Її суперницею була Марія Преволаракі з Греції. У поєдинку за «бронзу» українка подолала Катаріну Кравчик із Польщі – 2:0 (6:0, 3:1) – й завоювала бронзову медаль.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Аліна Стадник виграла золото у ваговій категорії до 120 кг. Таким чином, після трьох днів змагань на рахунку збірної України дві золоті, одна срібна й чотири бронзові нагороди.

Перше «золото» 19 березня завоював вихованець хмельницької школи вільної боротьби Павло Олійник (вагова категорія 96 кг).