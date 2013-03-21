Українка стала чемпіонкою Європи з боротьби

Як передає кореспондент УНІАН, у фінальному бою українці належало подолати Ірину Кратіш, яка представляла Ізраїль. На вирішення цього завдання у нашої спортсменки пішло менше хвилини: вона поклала суперницю на лопатки й виграла поєдинок із рахунком 3:0.

Як повідомляв УНІАН, раніше на чемпіонаті Європи представники збірної України завоювали три медалі – золото й дві бронзи. Таким чином, ця нагорода стала четвертою в скарбничці команди.