Українка стала чемпіонкою Європи з боротьби
18:26, 21 березня 2013Спорт
776
У Тбілісі завершилися змагання чемпіонату Європи з боротьби у жінок, у ваговій категорії до 67 кг, де золоту медаль завоювала українка Аліна Стадник.
Аліна Стадник завоювала "золото"
Як передає кореспондент УНІАН, у фінальному бою українці належало подолати Ірину Кратіш, яка представляла Ізраїль. На вирішення цього завдання у нашої спортсменки пішло менше хвилини: вона поклала суперницю на лопатки й виграла поєдинок із рахунком 3:0.
Як повідомляв УНІАН, раніше на чемпіонаті Європи представники збірної України завоювали три медалі – золото й дві бронзи. Таким чином, ця нагорода стала четвертою в скарбничці команди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter