«Українські отамани» внесли зміни до заявки на матч 1/4 фіналу

У бою в суперважкій вазі, замість чемпіона України Дмитра Руденького на ринг вийде олімпійський чемпіон Лондона-2012 і діючий чемпіон світу Олександр Усик.

Як повідомив УНІАН генеральний директор команди Дмитро Гайструк, заміна пов'язана з тактичними міркуваннями. «Ми хочемо поїхати до Баку, на матч у відповідь, маючи в запасі перемогу в Києві й психологічну впевненість у своїх силах. Так вийшло, що суперник вирішив виставити на київський бій у суперважкій вазі свого найсильнішого спортсмена Магомедрасула Меджидова, до речі, бронзового призера Ігор у Лондоні. Ми, в такій ситуації, також не могли ризикувати. Вихід Олександра абсолютно виправданий і логічний. Хоча здавалося, що вони зійдуться у вирішальному бою в Баку».

Цікаво, що раніше спортсмени ніколи не зустрічалися в рингу, оскільки в любительському боксі виступали в різних вагових категоріях.

Як повідомляв УНІАН, матчева зустріч української та азербайджанської команд відбудеться 22 березня в київському Палаці спорту. Матч у відповідь відбудеться 30 березня в Баку.