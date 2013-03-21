Збірна України полетіла до Польщі без Коноплянки

У четвер збірна України чартерним рейсом з аеропорту «Бориспіль» взяла курс на Варшаву, де днем ​​пізніше проведе черговий матч відбірного циклу ЧС-2014 проти збірної Польщі.

Як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, з числа тих футболістів, які були викликані в розташування української національної команди для підготовки до майбутнього поєдинку, до столиі Польщі не вирушив лише півзахисник «Дніпра» Євген Коноплянка, який відчуває проблеми з хребцями, і зіграти у Варшаві не зможе.

Таким чином, у матчі з поляками головний тренер збірної України Михайло Фоменко зможе розраховувати на 24-х виконавців. 18 з них сформують заявку на поєдинок.

У складі делегації до Варшави вирушили: воротарі Андрій П'ятов («Шахтар»), Олександр Горяїнов («Металіст»), Рустам Худжамов («Іллічівець»); захисники Богдан Бутко («Іллічівець»), В'ячеслав Шевчук, Олександр Кучер, Ярослав Ракицький (усі - «Шахтар»), Євген Хачеріді, Євген Селін (обидва - «Динамо»), Віталій Мандзюк, Артем Федецький (обидва - «Дніпро»); півзахисники Анатолій Тимощук («Баварія», Німеччина), Олег Гусєв, Денис Гармаш , Андрій Ярмоленко, Роман Безус (усі - «Динамо»), Руслан Ротань, Сергій Кравченко (всі - «Дніпро»), Микола Морозюк («Металург» Д), Тарас Степаненко («Шахтар»); нападники Євген Селезньов, Роман Зозуля (обидва - «Дніпро»), Марко Девіч («Металіст»), Володимир Гоменюк («Арсенал»).

Як повідомляв УНІАН ввечері збірна України проведе тренування на полі стадіону «Народового». А перед її початком головний тренер української національної команди Михайло Фоменко дасть регламентну передматчеву прес-конференцію.

Матч відбору на ЧС-2014 відбудеться завтра у Варшаві. Початок прямої трансляції на телеканалі "Інтер" - о 21.45.