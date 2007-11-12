Тимощук заледве не довів Боярського до інфаркту (фото)
Уболівальник «Зеніту» у захваті
|Фото red-army.ru
- Що Ви відчували в останні секунди матчу?- О, Боже. Мало інфаркт не схопив. Просто перший м`яч забили дуже рано, і весь матч був на нервах. Чекали другого, тому що «Сатурн» грав непогано, кілька разів йому просто не пощастило. Що стосується Малафєєва, то він врятував команду. Я останні півроку не сумнівався, що «Зеніт» стане чемпіоном. Але останні секунди підірвали віру. А раптом! Всі знали, що виграє «Спартак», а на наші ворота така навала. Це було захопливо. Я був один, і ні з ким було поділитися своїм станом. Але коли прозвучав свисток, я був шалено щасливий.
- Кого Ви вважаєте кращим гравцем чемпіонату?- Я думаю, це Чонтофальські і Малафєєв. При цьому я в захваті від Зирянова, Тимощука, Аршавіна і Погребняка. Але левову частку успіху заробили воротарі. Низький їм уклін.