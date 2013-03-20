«Донбас» виграв перший матч фінальної серії ПХЛ

Як передає кореспондент УНІАН, гра в Києві відкривала серію плей-офф до чотирьох перемог. І всупереч численним прогнозам, що «Донбас-2», посилений гравцями основної команди, яка виступає в Континентальній хокейній лізі, буде однозначним фаворитом серії, вже перший матч показав, що боротьба в серії буде йти запекла.

Так, кияни відкрили рахунок у матчі на 9-й хвилині гри. Правда, через дві хвилини «Донбас» відновив рівновагу, але рівна гра продовжилася до середини матчу. Лише на 30-й хвилині, з різницею в 35 секунд, донеччани закинули дві шайби. Першу з них, Олександр Матерухін закинув, реалізувавши буліт. Але, в середині третього періоду кияни відновили інтригу, скоротивши розрив до мінімуму - 2:3. Остаточно ж затвердити свою перемогу «Донбас-2» зміг тільки за 9 секунд до фінальної сирени. Кияни замінили воротаря на шостого польового гравця в надії зрівняти рахунок, а донеччани скористалися цим і вразили порожні ворота господарів льоду - 2:4.

Як повідомляв УНІАН, другий матч серії відбудеться завтра в Броварах. Потім команди переїдуть до Донецька, де 24 і 25 березня проведуть третій четвертий матчі.