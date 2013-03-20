Баскетболісти «Будівельника» програли перший півфінал Єврокубка

Як передає кореспондент УНІАН, такий вагомий успіх найсильнішого українського баскетбольного клубу, як вихід у півфінал, не залишився непоміченим публікою. Трибуни Палацу спорту сьогодні були заповнені практично повністю (майже 7 тисяч вболівальників) і обидві команди продемонстрували найвищий рівень гри, віддячивши глядачів за підвищену увагу.

Передумови для успіху у «Будівельника» були досить непогані. Адже в груповому турнірі і на стадії чвертьфіналу були обіграні представники одного з найсильніших національних чемпіонатів у Європі - російського - «Тріумф» з підмосковних Люберець і санкт-петербурзький «Спартак». Втім, боротися на рівних з настільки сильним суперником, як іспанський «Більбао» в українського лідера не вийшло.

Лише в першій половині матчу український клуб періодично виходив вперед. На самому початку гри кияни досягли максимальної для себе переваги у матчі в шість балів - 12:6. А на початку другого періоду кияни кілька разів йшли в п”ятиочковий відрив. Тим не менш, всі спроби лідерства киян легко припинялися гостями, які виграли обидва 10-хвилинних відрізка - з перевагою «+1» перший (19:20) і «+3» другий (44:48).

Відправившись на велику перерву з чотирьох очковою перевагою гості не розслабилися і в третьому періоді, який в баскетболі вважається ключовим, а й збільшили свою перевагу ще на 6 пунктів, довівши його до круглої цифри «+10» (61:71). Після цього іспанська команда займалася тим, щоб зберегти комфортний відрив і, будучи більш висококласною, легко цього домоглася.

Як повідомляв УНІАН, матч у Більбао відбудеться рівно через тиждень, але вже зараз зрозуміло, що шанси на вихід у фінал в українського клубу мізерні.