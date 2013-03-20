Українки завоювали дві бронзи чемпіонату Європи з вільної боротьби
18:37, 20 березня 2013Спорт
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У другий день чемпіонату Європи з вільної боротьби, який відбувається в Тбілісі (Грузія), українки Юлія Благиня та Тетяна Лавренчук здобули бронзові нагороди.
У України - дві бронзові медалі
Як повідомили УНІАН у Міністерстві молоді та спорту України, Ю.Благиня змагалася у ваговій категорії 51 кг. Чемпіонка України та Європи в першому колі здолала Анджелу Кітті Короши (Угорщина), в другому - Бурку Кебіч (Туреччина). За вихід до фіналу львів’янка змагалася з Естерою Добре (Румунія), проте здолати суперницю їй не вдалося.
Т.Лавренчук посіла третю позицію у ваговій категорії 59 кг. Дворазова призерка юніорського чемпіонату Європи у півфінальному поєдинку поступилася Габріелі Слейц (Угорщина).
Як повідомляв УНІАН, напередодні, в перший день чемпіонату, Павло Олійник здобув "золото".
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