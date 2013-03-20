ЗМІ: Призовий фонд тенісного турніру US Open збільшиться вдвічі

Як повідомляє американська Huffington post, через рік після зустрічі представників організаторів турнірів серії «Великого шолома» з провідними членами Союзу тенісистів, які ратували за збільшення виплат учасникам турнірів серії, організатори американського чемпіонату зважилися на великі зміни.

Якщо в минулому сезоні призовий фонд US Open становив 25,5 млн. дол., то вже цього року він збільшиться до 33,6 млн., а до 2017 року планується довести загальну суму до 50 млн. дол.

«Роджер Федерер сказав, що це, ймовірно, стане найкращим виходом для всіх: пора працювати разом, а не намагатися заважати один одному», - прокоментував це рішення виконавчий директор і головний операційний офіцер американської тенісної асоціації (USTA) Гордон Сміт.

Як повідомлялося, Відкритий чемпіонат США – один з чотирьох найважливіших тенісних турнірів. Він щорічно проводиться наприкінці серпня – на початку вересня. До серії «Великого шолома» також входять Відкриті чемпіонати Австралії і Франції і тенісний турнір Вімблдону (Лондон, Великобританія). Організатори цих трьох змагань про зміну фінансової політики в частині призових для спортсменів поки що нічого не говорили.