Матч Динамо - Шахтар відбудеться 7 квітня

У першому з них 7 квітня відбудеться матч «Динамо» - «Шахтар».

Як повідомили УНІАН у дирекції Прем'єр-ліги, встановлена тільки дата гри, а час початку матчу – прерогатива клубу, який є господарем майбутньої гри. У київському «Динамо» вирішили, що гра на НСК «Олімпійський» почнеться о 19.30.

Матч «Дніпро» - «Шахтар» відбудеться 21 квітня (25-й тур). Він почнеться також о 19.30.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент київське «Динамо» посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого «Шахтаря» на 16 очок. Дніпропетровське «Дніпро» йде на четвертому місці, але має стільки ж очок, як і «Динамо».