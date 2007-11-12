Суркіс: таке враження, що нас хтось прокляв

Після матчу з "Шахтарем" президент "Динамо" Ігор Суркіс зробив коментарі з приводу майбутнього клубу:

"Якщо при Олегу Лужному буде результат, то він буде одним з претендентів, хто розглядатиметься на посаду головного тренера.

Йожеф Сабо на цю посаду вже не повернеться. Я бажаю йому швидкого одужання, і щоб він привів себе в порядок. Я його підштовхнув на пост головного тренера, а, напевно, повинен був бути далекогляднішим і не робити цього. Я вважав, що його харизма, володіння ситуацією в клубі і досвід допоможуть нам швидко вийти з кризи.

У Діакате пошкодження в тому ж місці - таке враження, що нас хтось прокляв. У нас взимку буде велика чистка, ми наводитимемо лад. Я не дивитимуся на обличчя - Базілевич, Сабо, Буряк будуть звільнені і шукатимуть собі роботу в інших клубах".

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