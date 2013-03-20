Українець виграв золото чемпіонату Європи з вільної боротьби
10:34, 20 березня 2013Спорт
1323
Олійник – чемпіон Європи з вільної боротьби.
Павло Олійник виграв 4 сутички / Фото з сайту НОК
19 березня у перший день чемпіонату Європи з вільної боротьби, що триває в Тбілісі, українська скарбничка поповнилася золотою медаллю - вихованець хмельницької школи вільної боротьби Павло Олійник (вагова категорія 96 кг) у фіналі без шансів переміг Каміла Скаскевіча з Польщі – 1:0, 4:0.
Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.
На Чемпіонаті Європи П.Олійник провів 4 сутички, вигравши кожну з них.
Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав спортсмена і тренерський штаб з чемпіонським титулом і побажав успішного продовження сезону.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter