Українець виграв золото чемпіонату Європи з вільної боротьби

19 березня у перший день чемпіонату Європи з вільної боротьби, що триває в Тбілісі, українська скарбничка поповнилася золотою медаллю - вихованець хмельницької школи вільної боротьби Павло Олійник (вагова категорія 96 кг) у фіналі без шансів переміг Каміла Скаскевіча з Польщі – 1:0, 4:0.

Про це повідомляє сайт Національного олімпійського комітету України.

На Чемпіонаті Європи П.Олійник провів 4 сутички, вигравши кожну з них.

Президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка привітав спортсмена і тренерський штаб з чемпіонським титулом і побажав успішного продовження сезону.