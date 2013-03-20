Африканських футболістів, які втекли з Євпаторії, оголосили в розшук

Одного зі зниклих у Криму африканських футболістів у супроводі правоохоронців переправляють до Євпаторії. Встановити з ним зв'язок вдалося за номером телефону, пакет із яким він купив перед від'їздом із Євпаторії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МВС, спортсмени самовільно залишили Євпаторію, де команда з Кот-д'Івуару перебувала на зборах. Одного спортсмена знайшли в Чернівцях, двоє інших, скоріш за все, перебувають у Києві.

Як з'ясувалося, перед від'їздом із Криму вони купили в євпаторійському магазині кілька телефонів, планшет і номери мобільних операторів. Крім того, правоохоронці знайшли водія таксі, який відвозив африканців на залізничний вокзал Сімферополя.

"За словами агента FIFA в Україні, випадки спроб іноземних футболістів нелегально залишитися в країнах Європи - не поодинокі. В основному це пов'язано з небажанням повертатися на батьківщину через важкі соціально-побутові умови. Справжні мотиви, що спонукали футболістів переховуватися, будуть встановлені пізніше", - йдеться в повідомленні ГУ МВС у Криму.

На цю тему: Один із зниклих у Криму африканських футболістів знайшовся в Чернівцях

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Бамба Мамаду, Куа Роджер Ібрагім і Бамба Абубакр, які розмовляють лише французькою, залишили будівлю готелю в Євпаторії, після чого їхнє місцеперебування було невідоме. Міліція оголосила африканців у розшук.

У Криму команда з "чорного континенту", яка тренувалася на базі Палацу спорту в Євпаторії, зіграла кілька матчів з українськими футболістами першої-другої ліг.